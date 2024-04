La Soluzione ♚ Giudice per le Indagini Preliminari

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Giudice per le Indagini Preliminari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIP

Curiosità su Giudice per le indagini preliminari: Delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse. la figura fu introdotta in sostituzione di quella del giudice istruttore. il giudice per...

Altre Definizioni con gip; giudice; indagini; preliminari;