La soluzione di 7 lettere per la definizione: La giornalista Palombelli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARBARA

Curiosità su La giornalista palombelli: Barbara palombelli (roma, 19 ottobre 1953) è una giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. figlia di carlo palombelli e manuela... Barbara è un nome proprio di persona italiano femminile.

