La Soluzione ♚ Frazioni di libbra

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Frazioni di libbra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ONCE

Curiosità su Frazioni di libbra: Il peso delle sue frazioni: mezza libbra romana nel 286 a.c., un sesto di libbra nel 268 a.c., 1 oncia (cioè un dodicesimo di libbra) nel 217 a.c. e mezza... La ONCE, nota per alcune stagioni anche come Liberty Seguros, Würth e Astana, era una squadra maschile spagnola di ciclismo su strada, attiva tra i professionisti dal 1989 al 2006, quando si sciolse in seguito ai fatti dell'Operación Puerto. Come diretta erede nacque nel 2007 l'Astana, squadra finanziata da aziende del Kazakistan.

