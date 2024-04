La Soluzione ♚ Il fiore detto edelweiss

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Il fiore detto edelweiss. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STELLA ALPINA

Curiosità su Il fiore detto edelweiss: Tradition et progrès) che unisce il partito democratico ai partiti locali union valdôtaine, union valdôtaine progressiste e edelweiss popolare autonomista valdostano... Stella Alpina (SA) è un partito politico regionalista attivo in Valle d'Aosta, che si richiama ai valori del cristianesimo democratico.

