La Soluzione ♚ Fiduciose per natura

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Fiduciose per natura. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OTTIMISTE

Curiosità su Fiduciose per natura: Opera della natura e non di dio. mosè allora minaccia di punire l'egitto con due piaghe ancora maggiori: una grandinata infuocata e l'oscurità per tre giorni... The Meddler - Un'inguaribile ottimista (The Meddler) è un film del 2015 diretto da Lorene Scafaria. La pellicola venne presentata al Toronto International Film Festival il 14 settembre 2015.

