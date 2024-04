La Soluzione ♚ Esultanza liturgica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Esultanza liturgica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OSANNA

Curiosità su Esultanza liturgica: Musica liturgica, si dichiarò: "la chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità... Osanna (latino osanna, Koinè sa, hosanná) deriva dall'ebraico "Hoshana", col significato di aiutaci, salvaci, ed è la forma abbreviata dell'aramaico hôšî‘â-na , che significa "salvaci (riscattaci), Salvatore". Osanna è un'interiezione biblica che si trova come acclamazione liturgica nella religione ebraica e cristiana.

