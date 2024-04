La Soluzione ♚ Dispone di tavolini

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Dispone di tavolini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BAR

Curiosità su Dispone di tavolini: Calciatori: un portiere e 10 giocatori di movimento, i cui ruoli non sono specificati. oltre ai titolari, l'allenatore dispone delle riserve in panchina: il loro...

Altre Definizioni con bar; dispone; tavolini;