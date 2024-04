La Soluzione ♚ È contenuta nel latte

La soluzione di 7 lettere per la definizione: È contenuta nel latte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CASEINA

Curiosità su E contenuta nel latte: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latte (disambigua). il latte è un liquido secreto dalla ghiandola mammaria delle femmine dei... La caseina è una famiglia di fosfoproteine che si trova principalmente nel latte fresco e ne costituisce la prima fonte di proteine per abbondanza: circa i tre quarti di tutte le proteine del latte appartengono a questa famiglia.

