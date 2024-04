La Soluzione ♚ Un collega di Linus

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Un collega di Linus. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISC JOCKEY

Curiosità su Un collega di linus: linus benedict torvalds (ascolta; helsinki, 28 dicembre 1969) è un informatico e blogger finlandese, conosciuto soprattutto per essere stato l'autore e... Il disc jockey (scritto anche DJ, dj, D.J., deejay oppure Dee-Jay) è una figura professionale del mondo della musica e della discografia in generale.

Altre Definizioni con disc jockey; collega; linus;