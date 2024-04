La Soluzione ♚ Affitti di imbarcazioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Affitti di imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOLI

Curiosità su Affitti di imbarcazioni: Inoltre è prevista un'ulteriore deduzione di mille dinari per le spese mediche e di istruzione, gli affitti e gli interessi sui mutui a scopo residenziale... Noli (Nöi in ligure) è un comune italiano di 2 429 abitanti della provincia di Savona in Liguria. Dal 1192 al 1797 fu il capoluogo della repubblica omonima che, seppur legata alle sorti della Repubblica di Genova e degli altri centri di potere locali, godette a tratti di una certa autonomia formale.

