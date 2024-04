La Soluzione ♚ L abbattimento di tutti i birilli al bowling

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L abbattimento di tutti i birilli al bowling. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STRIKE

Curiosità su L abbattimento di tutti i birilli al bowling: Esplicitamente "i campi da dieci birilli". nel 1819, lo scrittore di new york washington irving fece la prima menzione del bowling a nove birilli nella letteratura... Strike è una serie televisiva britannica basata sui romanzi polizieschi scritti da J. K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Protagonista della serie è il personaggio di Cormoran Strike. La serie ha debuttato su BBC One il 27 agosto 2017, dopo aver ricevuto un'anteprima al British Film Institute il 10 agosto 2017.

