La Soluzione ♚ È montuoso quello ligure

La soluzione di 10 lettere per la definizione: È montuoso quello ligure. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENTROTERRA

Curiosità su E montuoso quello ligure: Piemonte, liguria e francia (dipartimento delle alpi marittime) e la loro montagna più elevata è il marguareis. l'area montuosa delle alpi liguri è abitata... Hinterland (corrispondente all'italiano circondario o retroterra o entroterra) è un termine della lingua tedesca che indica il territorio retrostante a un porto, che gravita economicamente intorno ad esso e, per estensione, il territorio circostante una grande città dell'interno, cioè l'insieme dei centri abitati sui quali si estende l'influenza economica, culturale e sociale della città. L'estensione del circondario può variare nel tempo, in funzione dello sviluppo di infrastrutture e servizi in grado di attrarre flussi di merci verso il centro logistico rappresentato dal porto o dalla città.

