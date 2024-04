La Soluzione ♚ Vivono nella città estense

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Vivono nella città estense. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FERRARESI

Curiosità su Vivono nella citta estense: Importanti dell'umanesimo e del rinascimento italiano (presso la corte estense operarono infatti intellettuali del calibro di matteo maria boiardo, ludovico... Bonifiche Ferraresi è una società per azioni che è stata quotata all'MTA della Borsa Valori di Milano dal 1947 al 2017, quando è stata revocata in seguito al successo dell'OPAS lanciata da B.F. S.p.A. (già B.F. Holding S.p.A.) che dal 23 giugno 2017 è quotata alla Borsa Italiana.

