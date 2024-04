La Soluzione ♚ Viva apprensione

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Viva apprensione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANSIA

Curiosità su Viva apprensione: La ricostruzione e costruzione di 4+4 navi da battaglia, e generò viva apprensione negli alti comandi della marine nationale francese. il 19 gennaio 1938... L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a uno stimolo ambientale specifico, associato a una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo in una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso. La sua forma patologica costituisce i disturbi d’ansia.

