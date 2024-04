La Soluzione ♚ È verde in un film con Tom Hanks

La soluzione di 6 lettere per la definizione: È verde in un film con Tom Hanks. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIGLIO

Curiosità su E verde in un film con tom hanks: Thomas jeffrey hanks, detto tom (concord, 9 luglio 1956) è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. la... Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo M, NM, o, meno frequentemente, nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di misura di lunghezza equivalente a 1852 m. La forma plurale è miglia nautiche o miglia marine. Da questa unità di misura se ne ricava un'altra, il nodo, che è usata per misurare la velocità (1 nodo è definito come 1 miglio nautico all'ora).

