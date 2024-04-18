La nazionale di calcio verde-oro

Home / Soluzioni Cruciverba / La nazionale di calcio verde-oro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La nazionale di calcio verde-oro' è 'Brasile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRASILE

Perché la soluzione è Brasile? Il Brasile è una delle nazionali più celebri e vincenti nel mondo del calcio. Riconosciuto per il suo stile di gioco ricco di talento e creatività, ha conquistato numerose coppe internazionali. La squadra rappresenta il cuore del paese e unisce milioni di tifosi appassionati. La sua storia di successi e il contributo di grandi campioni hanno reso il Brasile un simbolo di eccellenza calcistica globale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La nazionale di calcio verde-oro" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La nazionale di calcio verde-oro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La nazionale di calcio verde-oro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Brasile

Questa pagina è dedicata alla definizione "La nazionale di calcio verde-oro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La nazionale di calcio verde-oro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Brasile:

B Bologna R Roma A Ancona S Savona I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La nazionale di calcio verde-oro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La patria di caipirinha e cachaçaVi scorre il Rio delle AmazzoniLa Nazionale con la maglia verde oroLa Nazionale verde oroLa nazionale verde-oroNazionale giovanile di calcio: 21 ingCosì è detta la Nazionale di calcio brasiliana