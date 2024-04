La Soluzione ♚ La valle altoatesina con San Leonardo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La valle altoatesina con San Leonardo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASSIRIA

Curiosità su La valle altoatesina con san leonardo: san leonardo (lad. san linêrt, ted. st. leonhard), la villa e san cassiano e si trova nel comprensorio dell'alta badia, sulle dolomiti al confine con... La val Passiria (Passeiertal in tedesco) è una valle alpina posta in Alto Adige (provincia di Bolzano), a nordest di Merano (BZ), tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai (chiamate anche Alpi Breonie di Ponente).

