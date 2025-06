Una valle altoatesina nei cruciverba: la soluzione è Badia

BADIA

Curiosità e Significato di "Badia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Badia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Badia? Una valle altoatesina è un riferimento alla bellissima Val Badia, situata nel cuore delle Dolomiti in Alto Adige. Questo incantevole luogo è noto per i suoi paesaggi mozzafiato, le tradizioni culturali uniche e le straordinarie opportunità per praticare sport all'aperto, come lo sci d'inverno e il trekking d'estate. La Val Badia è anche famosa per la sua cucina tipica, che riflette l'influenza delle culture italiana e ladina, rendendola una meta imperdibile per

Come si scrive la soluzione Badia

Se "Una valle altoatesina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T E I A R T L P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTATILE" PORTATILE

