La Soluzione ♚ Vale a dire

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Vale a dire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIOÈ - OSSIA

Curiosità su Vale a dire: Manifestazione, vale a dire cray valley paper mills, ramsgate e sheppey utd. il sorteggio del secondo turno si è tenuto il 5 novembre 2023. a questo turno... Cioè è una rivista quindicinale (in precedenza settimanale) pubblicata in Italia dal 7 ottobre 1980; è rivolta a un pubblico adolescenziale e preadolescenziale principalmente di sesso femminile, e tratta temi legati alla moda, alla musica, al cinema, alla cronaca rosa, all'amore e alla sessualità; negli anni ottanta raggiunse livelli di vendita notevoli arrivando a 300 000 copie.

