Vale a dire ossia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale a dire ossia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIOÈ

Significato/Curiosita : Vale a dire ossia

Conclusivo (ossia "di commiato") alla cerimonia di consegna dei diplomi di maturità o di laurea. il termine è un'anglicizzazione del termine latino vale dicere... cioè è una rivista settimanale pubblicata in italia dal 7 ottobre 1980, attualmente edita dalla edizioni panini e diretta da marco iafrate. la rivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Vale a dire ossia : vale; dire; ossia; La città con il parco del vale ntino; Liberò vale ncia dai mori; Il miglio che equivale a 1852 metri; Un giullare medievale con doti d artista; Con quale vale uguale; Inviare spedire ; Come dire ovvero; Come dire calmante; La pedana del dire ttore d orchestra; Locuzione per dire per poco a stento; A ossia a piene mani; Deve essere inattaccabile dal trapano dal fuoco e dal cannello ossia cetilenico; Oppure, ossia ; Game __, ossia gioco finito; Ha idee divergenti dall ortodossia ;

Cerca altre Definizioni