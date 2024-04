La Soluzione ♚ Una squadra di giallorossi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Una squadra di giallorossi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROMA

Curiosità su Una squadra di giallorossi: Aggiornato al 2023, i giallorossi occupano il 10º posto. il giocatore che detiene il maggior numero di presenze con la squadra capitolina in serie a è... Roma (AFI: /'roma/, ) è la capitale dell'Italia. È il capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Il comune di Roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale e disciplinato dalla legge dello Stato. Con 2 754 228 abitanti, è il comune più popoloso d'Italia e il terzo dell'Unione europea dopo Berlino e Madrid, mentre con una superficie di 1287,36 km², è il comune più esteso dell'Unione Europea e il quinto del continente europeo, preceduto da Istanbul, Mosca, Londra e San Pietroburgo. È inoltre il comune europeo con la maggiore superficie di aree verdi. Fondata secondo la tradizione il ...

