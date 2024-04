La Soluzione ♚ Le conterranee di Pascoli La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le conterranee di Pascoli. ROMAGNOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Le conterranee di pascoli: Prossimità di almissa; i pascoli sacri del dio sole: tra apollonia e orico; l'isola di eea, dimora di circe: nel gargano; l'isola di ogigia, dimora di calipso:... Il lagotto romagnolo o più semplicemente lagotto, è una razza canina, dalle antiche origini italiane, che si è sviluppata nelle zone paludose del sud del delta del Po: specificamente nel ravennate e nelle pianure di Comacchio. Dotato di eccezionale olfatto, è l'unica razza al mondo specializzata nella cerca del tartufo; è un cane usato anche in antichità. Lo standard del lagotto romagnolo è stato approvato dall'ENCI nel luglio 1992; mentre il 10 marzo 1995, la razza è stata riconosciuta a livello internazionale dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI); secondo la stessa FCI la razza appartiene come classificazione al Gruppo 8: Cani ... Altre Definizioni con romagnole; conterranee; pascoli; Iniziali di Pascoli; La raccolta di Pascoli con La cavalla storna;

La risposta a Le conterranee di Pascoli

ROMAGNOLE

R

O

M

A

G

N

O

L

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Le conterranee di Pascoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.