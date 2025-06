Una promessa sposa nei cruciverba: la soluzione è Fidanzata

FIDANZATA

Curiosità e Significato di Fidanzata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fidanzata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fidanzata.

Perché la soluzione è Fidanzata? Fidanzata indica la donna che è impegnata in un rapporto di coppia ufficiale, con l'intenzione di sposarsi in futuro. È il termine che descrive la giovane donna promessa sposa, simbolo di un legame serio e di un impegno sentimentale condiviso. In breve, rappresenta la donna che si trova nel periodo tra la promessa e il matrimonio, pronta a compiere un passo importante nella vita di coppia.

Come si scrive la soluzione Fidanzata

La definizione "Una promessa sposa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

T Torino

A Ancona

