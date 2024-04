La Soluzione ♚ Una miserrima abitazione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una miserrima abitazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TOPAIA

Curiosità su Una miserrima abitazione: Trovata da una vecchia e bruttissima vecchia, che si fa chiamare "la buona signora brown" e che, condotta la sua vittima nella sua miserrima abitazione, la deruba... La Villa La Topaia si trova sulle alture nei pressi di Castello, nel comune di Firenze, non lontano dal confine amministrativo con Sesto Fiorentino, a breve distanza dalle ville di Castello e della Petraia. La villa rappresentava soprattutto un casino di caccia nell'immenso parco tra le due ville principali.

Altre Definizioni con topaia; miserrima; abitazione;