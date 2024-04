La Soluzione ♚ Una frase interrogativa

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Una frase interrogativa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DOMANDA

Curiosità su Una frase interrogativa: La frase interrogativa. un ostacolo alla diffusione di questa pratica fu comunque il mancato utilizzo nelle frasi brevi o chiaramente interrogative, come... Domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione Domanda – azione di un soggetto nel processo civile per ottenere la tutela giurisdizionale Domanda – beni o servizi richiesti dai consumatori e dal mercato economico

