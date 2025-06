et circenses frase latina nei cruciverba: la soluzione è Panem

PANEM

Curiosità e Significato di "Panem"

Vuoi sapere di più su Panem? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Panem.

Perché la soluzione è Panem? L’espressione latina panem et circenses si traduce letteralmente in pane e giochi, ed è usata per descrivere la strategia dei governanti romani di mantenere il popolo soddisfatto attraverso cibo e intrattenimento. In altre parole, si riferisce all'idea che per placare le masse e distoglierle dai problemi sociali e politici, sia sufficiente garantire loro beni materiali e spettacoli. Oggi, questa frase viene spesso citata per sottolineare come le distrazioni possano essere utilizzate per controll

Come si scrive la soluzione Panem

Non riesci a risolvere la definizione "et circenses frase latina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

