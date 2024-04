La Soluzione ♚ Il lago detto anche Sebino

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il lago detto anche Sebino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISEO

Curiosità su Il lago detto anche sebino: È alla medesima unito in spirituale sotto il vescovo di brescia e forma l'angolo sinistro del lago sebino, dove comincia la giurisdizione della valle... Iseo (Izé in dialetto bresciano) è un comune italiano di 8 964 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Importante centro turistico sulla sponda sud-orientale del lago d'Iseo, si trova una ventina di chilometri a nord-ovest del capoluogo provinciale Brescia. Il suo territorio presenta le caratteristiche di un ambiente a cavallo fra il lago e la collina, fra l'acqua e la terra, particolarmente evidenti nell'habitat della Riserva naturale Torbiere del Sebino. Rientra inoltre nella rinomata zona vitivinicola della Franciacorta.

