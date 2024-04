La Soluzione ♚ L ultimo zar di Russia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L ultimo zar di Russia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NICOLA

Curiosità su L ultimo zar di russia: Romanov zar di russia, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ettore lo gatto, nicola ii romanov, ultimo zar di tutte... Nicola è un nome proprio di persona italiano maschile. È usato al femminile in altre lingue e, limitatamente, anche in italiano.

