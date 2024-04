La Soluzione ♚ L ultimo re d Israele

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L ultimo re d Israele. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OSEA

Curiosità su L ultimo re d israele: Problema dei profughi: alcuni proposte giunsero da israele, mentre ad altre israele si oppose. ad esempio israele propose il ritorno di circa 100 000 palestinesi... Osea (in ebraico -, pron. /ho'ea bn be'ri/; VIII secolo a.C. – ...) fu il primo dei cosiddetti profeti minori ed è l'autore dell'omonimo Libro del Vecchio Testamento. Osea, il cui nome significa «il Signore salva» o «il Signore viene in aiuto», visse nel regno d'Israele nell'VIII secolo a.C.

