La Soluzione ♚ La terza parte della cariocinesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La terza parte della cariocinesi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANAFASE

Curiosità su La terza parte della cariocinesi: Panorama della canzone italiana, contiene brani dal sapore mediterraneo (una cellula, energia, mutazione), intermezzi surreali (la title track, cariocinesi) e... La mitosi è il processo principale della fase riproduttiva del ciclo cellulare delle cellule eucariote, nel quale dal nucleo di una singola cellula si formano 2 nuclei figli geneticamente identici a quello della cellula madre. Alla mitosi segue la citodieresi, ossia il completamento della divisione cellulare attraverso la divisione del citoplasma. La mitosi riguarda le cellule somatiche dell'organismo e le cellule germinali ancora indifferenziate e forma cellule con lo stesso numero di cromosomi della cellula d'origine, in ciò distinguendosi dalla meiosi, dove si ha la trasmissione di un'unica copia del corredo cromosomico e quindi il suo ...

