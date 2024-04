La Soluzione ♚ Svettavano nelle città medievali

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Svettavano nelle città medievali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORRI

Curiosità su Svettavano nelle citta medievali: Calanchi, luoghi impervi protetti da rocche turrite, da case-torri che svettavano verso il cielo, dalle quali gli abitanti scaricavano dardi di ogni genere...

