La Soluzione ♚ Lo è un superalcolico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo è un superalcolico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIQUORE

Curiosità su Lo e un superalcolico: Riferimento. una bevanda spiritosa, anche conosciuta comunemente come superalcolico, è una bevanda alcolica con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 %... Un liquore è una bevanda spiritosa dal sapore dolce, ottenuta mediante aromatizzazione di alcol o di altre bevande spiritose.

