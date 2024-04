La Soluzione ♚ Sporge dalla fusoliera

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Sporge dalla fusoliera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALA

Curiosità su Sporge dalla fusoliera: Vari punti delle ali e della fusoliera. un altro vantaggio di questo schema era che il carrello, imperniato sulla fusoliera ed esteso a 85° quando aperto...

