La Soluzione ♚ Sporge sulla facciata La definizione e la soluzione di 8 lettere: Sporge sulla facciata. GRONDAIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Sporge sulla facciata: File laterali. al centro, un rosone e, più in basso, un corpo che sporge dalla facciata, con un portale. annesso alla sinagoga si trova il cimitero ebraico... La grondaia è un canale di scolo per acque meteoriche (acqua piovana e neve), parte della gronda. Tale sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna di un edificio, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti danni estetici di varia natura. Senza costruire un idoneo sistema di raccolta, infatti, l'acqua colerebbe lungo le pareti, trascinando sporcizia, detriti, ma anche agenti fisici e chimici potenzialmente aggressivi, generando chiazze e striature molto visibili e provocando a lungo termine un'azione di danneggiamento e degrado per le finiture esterne, e talvolta anche la ...

La risposta a Sporge sulla facciata è GRONDAIA verificata di 8 lettere.