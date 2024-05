Lo specchio di Stresa

Lombardo

Aggettivo

Curiosità su: Il Lago Maggiore o Verbano (Lagh Magior in lombardo e piemontese) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale della regione geografica italiana. Le sue rive sono condivise tra Svizzera (Canton Ticino) e Italia (province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara, in Piemonte, e Varese, in Lombardia). Il nome Maggiore deriva dal fatto che è il più grande tra i laghi della zona, ma fra i laghi italiani è il secondo per superficie dopo il lago di Garda (nonché il secondo per profondità dopo il lago di Como). In passato era unito al lago di Mergozzo, da cui fu separato a causa della formazione della Piana di Fondotoce.

laghee m sing (pl.: laghee)

rivierasco del lago di Como e del lago Maggiore un pescaduu laghee : un pescatore laghee relativo al dialetto laghee

Sostantivo

laghee m sing (pl.: laghee)

nativo o abitante del lago di Como o del lago Maggiore , in contrapposizione al cittadino del capoluogo mì son un laghee , son minga de Comm: io sono un laghee, non sono di Como (linguistica) dialetto lombardo appartenente al gruppo lombardo occidentale a Lenn se parla el laghee : a Lenno si parla il dialetto laghee

Sillabazione

la | ghée

Pronuncia

IPA: /la'ge/

Etimologia / Derivazione

vedi lagh

Termini correlati

lagh, Comm

Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.