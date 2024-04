La Soluzione ♚ È spazzata dai monsoni

La soluzione di 5 lettere per la definizione: È spazzata dai monsoni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INDIA

Curiosità su E spazzata dai monsoni: Cui vivono, il quale alla fine si è rivelato ben poco adatto alle colture, venendo spazzato via annualmente dai monsoni provenienti dal mar cinese meridionale... L'India (in hindi , Bharat), ufficialmente Repubblica dell'India (in hindi , Bharat Gaarajya; in inglese Republic of India), è uno Stato federale dell'Asia meridionale, con capitale Nuova Delhi. Esteso su 3287263 km², l'India è il settimo stato al mondo per superficie, mentre con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti dal 2023 è lo stato più popoloso del mondo. È bagnata dall'Oceano Indiano a sud, dal Mar Arabico a ovest e dal Golfo del Bengala a est, possiede una linea costiera che si estende per 7517 km, e confina con il Pakistan a ovest, Cina, Nepal e Bhutan a nord-est, Bangladesh e Myanmar a est. Suoi vicini prossimi, ...

