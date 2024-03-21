Fonti sorgive

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fonti sorgive' è 'Polle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fonti sorgive" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fonti sorgive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Polle? Le fonti sorgive rappresentano le acque che emergono spontaneamente dal sottosuolo, formando sorgenti naturali. Queste acque, che sgorgano senza interventi umani, sono spesso utilizzate per approvvigionamenti idrici o irrigazioni. La loro presenza indica un ristagno o un flusso sotterraneo di acqua, che si manifesta in superficie come un getto continuo o intermittente. La loro importanza risiede nel ruolo ecologico e nelle risorse di acqua potabile disponibili in natura. La caratteristica principale di una fonte sorgiva è il suo continuo afflusso di acqua.

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Fonti sorgive nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Polle

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fonti sorgive" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fonti sorgive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Polle:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fonti sorgive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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