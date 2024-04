La Soluzione ♚ Lo sono i castelli in rovina

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lo sono i castelli in rovina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIROCCATI

Curiosità su Lo sono i castelli in rovina: Palazzo al posto dei due castelli in rovina. ludovico chiamò la sua nuova residenza "nuovo castello di hohenschwangau" (nuovo castello di "contea del cigno"... Il romanzo gotico è un genere narrativo sviluppato dalla seconda metà del Settecento e caratterizzato dall'unione di elementi romantici e dell'orrore. L'espressione "letteratura gotica", riferita alla tendenza culturale sviluppatasi dalla metà del XVIII secolo, è entrata nell'uso comune a partire soprattutto dai Paesi anglosassoni e individua solitamente storie ambientate nel Medioevo (o meglio in una fantasiosa ricostruzione del Medioevo) in castelli diroccati, sotterranei e altri ambienti cupi e tenebrosi.

