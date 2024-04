La Soluzione ♚ Solo perché abbandonato

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Solo perché abbandonato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DERELITTO

Curiosità su Solo perche abbandonato: Governante, di suo figlio, un ragazzino che ha dovuto crescere solo perché abbandonato dalla madre. il preside è vittima degli scherzi dei suoi studenti... La derelitta (The Derelict) è un film muto del 1917 diretto da Carl Harbaugh. Il film segna l'esordio sullo schermo dell'attrice Wanda Hawley che, in questa occasione, usa lo pseudonimo di Wanda Petit.

Altre Definizioni con derelitto; solo; perché; abbandonato;