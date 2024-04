La Soluzione ♚ Abbandonato dal contadino

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Abbandonato dal contadino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INCOLTO

Curiosità su Abbandonato dal contadino: Marchesale risale al xv secolo e la cappella di san carlo al 1772 costruito dal marchese severino di gagliati. recenti scavi archeologici hanno portato alla... Col termine di incolto signorile si indica una terra comune dove tutti i membri di una comunità avevano diritto di passaggio durante il periodo feudale medievale. La parte di un dominio di un feudo che non era coltivata era definita incolto signorile ed era destinata a particolari usi pubblici come ad esempio la costruzione di strade o ad aree per il pascolo per gli animali del signore e dei suoi tenutari. Sovente in queste aree non coltivate, durante la prima età moderna (e cioè con l'inizio della decadenza del concetto feudale medievale) vennero realizzati numerose costruzioni abusive, cioè lesive del diritto stesso dell'incolto ...

