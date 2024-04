La Soluzione ♚ Scocca cruciale

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Scocca cruciale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORA ZERO

Curiosità su Scocca cruciale: Parte alla spedizione dei mille guidata da giuseppe garibaldi, un episodio cruciale del risorgimento. in latino classico il toponimo è attestato come bergomum...

