La Soluzione ♚ Lo scheletro del pesce

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Lo scheletro del pesce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LISCA

Curiosità su Lo scheletro del pesce: pesce fossile è lo haikouichthys vissuto durante il cambriano 500 milioni di anni fa, imparentato con le lamprede. il più grande pesce vivente è lo squalo... La basilica di San Zeno, conosciuta anche con il nome di chiesa di San Zeno Maggiore o chiesa di San Zenone, è un importante luogo di culto cattolico che sorge nel cuore del quartiere di San Zeno a Verona; si tratta di uno dei capolavori dell'architettura medievale. L'attuale chiesa venne realizzata sul luogo dove almeno altri cinque edifici religiosi erano stati edificati in precedenza. Sembra che la sua origine sia da ricercarsi in una chiesa edificata sulla tomba di san Zeno di Verona, morto tra il 372 e il 380. L'edificio venne comunque riedificato all'inizio del IX secolo per volere del vescovo Ratoldo e del re d'Italia Pipino che ...

