La Soluzione ♚ San Martino tagliò il suo con la spada

La soluzione di 5 lettere per la definizione: San Martino tagliò il suo con la spada. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANTO

Curiosità su San martino taglio il suo con la spada: Disambiguazione – "san martino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san martino (disambigua). martino di tours (in latino martinus; sabaria... Manto (in greco antico: at, Mant) è una maga, personaggio letterario della mitologia greca. A lei vengono attribuiti dei figli Anfiloco e Tisifone avuti da Alcmeone ed un altro (Mopso) avuto da Apollo o da Racio, un re della Caria.

Altre Definizioni con manto; martino; tagliò; spada;