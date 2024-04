La definizione e la soluzione di 8 lettere: Marco : è Rocco Schiavone. GIALLINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Marco Giallini (Roma, 4 aprile 1963) è un attore italiano. Candidato per sei volte sia ai David di Donatello, sia ai Nastri d'argento, premio, quest'ultimo, vinto per tre volte per i film ACAB - All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti.

yellowish (senza comparativo e superlativo)

giallognolo, giallino, giallastro

Sinonimi

yellowy