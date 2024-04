La Soluzione ♚ Regge la vela più grande

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Regge la vela più grande. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALBERO MAESTRO

Curiosità su Regge la vela piu grande: Vincenzo vela (ligornetto, 3 maggio 1820 – mendrisio, 3 ottobre 1891) è stato uno scultore e docente svizzero. figlio di giuseppe, contadino, e di teresa... L'albero di maestra è l'albero maggiore delle navi a vela. Solitamente è costituito da quattro parti ben distinte; partendo dal basso si ha: Fuso maggiore di maestra (1) Albero di gabbia (2) Alberetto di gran velaccio (3) Alberetto di controvelaccio (4) In corrispondenza delle specifiche zone dell'albero appena descritte si trovano i rispettivi pennoni (più uno volante); partendo sempre dal basso: Pennone di maestra (I) Pennone di bassa gabbia (II) Pennone di gabbia volante (III) Pennone di gran velaccio (IV) Pennone di controvelaccio (V) I nomi delle vele inferite sull'albero di maestra prendono il nome dai rispettivi pennoni: Maestra ...

