La Soluzione ♚ C è quello dei divertimenti

La soluzione di 5 lettere per la definizione: C è quello dei divertimenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARCO

Curiosità su C e quello dei divertimenti: Un parco di divertimento (o parco dei divertimenti) è un'area attrezzata, in genere con ingresso a pagamento, in cui una persona può divertirsi per una... parco naturale – area naturale protetta Ampio giardino, spesso ad uso pubblico Parco cittadino (chiamato anche parco civico, parco urbano, parco pubblico) – spazio pubblico di una città Parco giochi – spazio pubblico attrezzato per bambini Giardino zoologico, o zoo Parco di divertimento, o parco a tema Parco letterario Altofonte - comune della provincia di Palermo, noto fino al 1930 con il nome di Parco Parco tecnologico – area industriale dedicata alla ricerca Parco eolico – area con strutture per la produzione industriale di energia eolica Parco fotovoltaico – area con strutture per la produzione industriale di energia fotovoltaica Parco ...

