La definizione e la soluzione di: L insieme di vetture adibite ad un servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Stazione di posta, o semplicemente posta, ai tempi dei trasporti a trazione animale, era un luogo adibito a sosta temporanea dei corrieri, delle vetture private... Il clan dei Cursoti è un'organizzazione criminale, originaria della città di Catania, che prende il nome dalla zona dell’Antico Corso, luogo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Sono utilizzati per indicare la grandezza di un insieme ; Trasforma le vetture in rottami o in pezzi di ricambio; Strisce di suolo adibite al transito dei veicoli; Sospeso dal servizio ;

Cerca altre Definizioni