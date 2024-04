La Soluzione ♚ Quelli che verranno

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Quelli che verranno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POSTERI

Curiosità su Quelli che verranno: Le cose che verranno (l'avenir) è un film del 2016 diretto da mia hansen-løve. è stato presente nella sezione festa mobile del 34° torino film festival... Il termine poster (dall'inglese to post, collocare, piazzare, appostare) letteralmente significa affisso, avviso, cartello, cartellone o manifesto; in lingua italiana assume differenti significati.

