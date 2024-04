La Soluzione ♚ Si sollecitano quelli degli esperti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si sollecitano quelli degli esperti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARERI

Curiosità su Si sollecitano quelli degli esperti: Membri della commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. essi si astengono da ogni atto incompatibile... Un parere è l'opinione su determinate circostanze o sulla condotta da seguire espressa, sotto forma di giudizio, su richiesta di altri. Nel diritto è l'atto giuridico con il quale viene manifestato tale giudizio.

