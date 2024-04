La Soluzione ♚ Si può vendere al diavolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si può vendere al diavolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANIMA

Curiosità su Si puo vendere al diavolo: Parnassus - l'uomo che voleva ingannare il diavolo (the imaginarium of doctor parnassus) è un film del 2009 diretto da terry gilliam e scritto dallo stesso... L'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano. Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e ...

